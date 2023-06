Nach Lkw-Brand auf A13: Fahrbahn einspurig befahrbar, Stau löst sich langsam auf

Innsbruck – Die Tiroler Brennerautobahn (A13) ist am frühen Dienstagnachmittag wegen eines Lkw-Brandes auf Höhe des Zenzenhofs nahe Innsbruck in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt worden. Am Nachmittag konnte eine Fahrspur wieder geöffnet werden. Der Stau löste sich erst im Laufe des späten Nachmittags langsam auf.