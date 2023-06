Unfallstelle nach Lkw-Brand auf A13 geräumt, kilometerlange Staus auch auf der A12

Innsbruck – Die Tiroler Brennerautobahn (A13) ist am frühen Dienstagnachmittag wegen eines Lkw-Brandes auf Höhe des Zenzenhofs nahe Innsbruck in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt worden. Am Nachmittag konnte eine Fahrspur wieder geöffnet werden. Gegen 17 Uhr war die Brandstelle geräumt, beide Fahrspuren konnten wieder freigegeben werden. Die Situation auf der A13 entspannte sich.