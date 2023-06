CRANKWORX INNSBRUCK 2023 startet in nur wenigen Tagen

Oben, unten, überall: Crankworx Innsbruck 2023 lockt mit Mountainbike Vibes auf dem Festivalgelände in Mutters und der City Expo in der Innenstadt.

Crankworx Innsbruck 2023 feiert vom 21.– 25. Juni 2023 zum siebten Mal das Mountainbiken in all seinen Facetten. Ob auf dem Festivalgelände in Mutters oder der City Expo in der Innsbrucker Innenstadt: Der Vorplatz des Landestheaters verwandelt sich in ein Paradies für alle Mountainbike begeisterte und die Mutterer Alm wird zum Spielplatz für alle Profi Athlet:innen.

Crankworx Innsbruck 2023 lädt Groß und Klein ein dabei zu sein: Bei woom Kidsworx presented by Tiroler Tageszeitung & Schoolworx auf dem Festivalgelände in Mutters, können sich auch die jüngsten Talente unter Beweis stellen und ausprobieren. Ob beim Balance & Skill Parcour für Kinder & Eltern, einem After Work Out zwischendurch, einem kurzen Workshop zum Rad`l reparieren oder den hochkarätigen LIVE Broadcasts direkt vom Festivalgelände in Mutters: Auf der City Expo ist für alle etwas dabei. Und ganz nebenbei bringt jeder Besuch eines Side Events, Punkte für die Crankworx Innsbruck 2023 (plantbased) Schnitz`l Jagd, die dieses Jahr die Premiere feiert. Alle Details zum gesamten Programm sind online auf crankworx.com zu finden.

© Crankworx

PROGRAMM

PUBLIC VIEWING DER HIGHLIGHTS: LIVE BROADCAST VOM FESTIVALGELÄNDE MUTTERS IM CRANKWORX INNSBRUCK CITY HUB AM VORPLATZ TIROLER LANDESTHEATER

DO 18:30 – 20:00 Uhr Crankworx Innsbruck Dual Slalom

FR 18:00 – 20:00 Uhr Crankworx Innsbruck Speed & Style

SA 12:30 – 15:00 Uhr Thule Slopestyle Innsbruck

SA 18:30 – 20:00 Uhr Crankworx Innsbruck Pump Track Challenge presented by Raiffeisen Club

SO 15:30 – 17:30 Uhr RockShox Downhill Innsbruck presented by deuter

© Miriam Joanna

WOOM KIDSWORX PRESENTED BY TIROLER TAGESZEITUNG IN MUTTERS

DO 10:00 – 13:00 Uhr Kidsworx Dual Slalom Coaching

FR 13:00 – 16:15 Uhr Balance & Skill Parkour powerd by Young-Action-Hereos

FR 14:00 – 15:30 Uhr Ride with a Pro – Pumtrack Session mit Hannes Slavik

SA 12:00 – 14:00 Uhr Pumptrack Challenge powerd by Bike School Innsbruck

© Miriam Joanna

CITY EXPO & SIDE EVENTS

DONNERSTAG 22. Juni

Vorplatz Tiroler Landestheater:

Fatmap Trail Challenge

Norboard Challenge by Physio 1.0

FREITAG 23. Juni

Festivalgelände in Mutters:

Customize your Deuter Infinity Bag!

Women`s Own Your Flow Curves and Berms Workshop with Valkyrie MTB

Vorplatz Tiroler Landestheater:

MTBInnsbruck Ride Out – Arzler Alm Trail

Balance & Skill Parcour powered by Young-Action-Heroes

SAMSTAG 24. Juni

Vorplatz Tiroler Landestheater:

AfterWorkOut by Physio 1.0

Teufel Sundowner Session

Festivalgelände in Mutters:

Austria`s Finest Signing Session

Looong Jump Challenge

SONNTAG 25. Juni

Festivalgelände in Mutters:

Pumptrack Skill-Session mit Alma Wiggberg

Suspension Workshop presented by Bike School Innsbruck

© Jonas Schwarzwälder

BE PART OF IT! BECOME A VOLUNTEER

Bei Crankworx Innsbruck sind auch in diesem Jahr wieder über 170 Volunteers dabei. Sie geben den Puls an und machen das Festival so erst möglich. Als Volunteer kannst du in der ersten Reihe stehen, die Action noch näher erleben, sahnst ein fettes Goodie Package und dein Festival Ticket ab. In diesem Jahr wird das Volunteer Team Tirol mit den regionalen Produkten der MPREIS iLIKE Serie abwechslungsreich verpflegt und ist somit an allen Festival Tagen top-fit für den Freiwilligen Einsatz bei Europas größtem Mountainbike Festival.

Melde dich jetzt an und mache Crankworx Innsbruck zu deiner Ultimativen Experience!

Das Programm kann sind aufgrund von Verschiebungen täglich ändern. Alle Updates und weiteren Informationen zu Crankworx Innsbruck 2023 sind online unter www.crankworx.com und auf dem Instagram Account @crankworxinnsbruck zu finden.

About Crankworx Innsbruck

Crankworx ist das ultimative Mountainbike-Erlebnis.

Mit Wurzeln in Whistler, B.C., ist Crankworx seit 2004 zu einer internationalen Festivalserie mit mehreren Tour Stopps rund um den gesamten Globus gewachsen. Die Crankworx World Tour bringt die Weltelite des Mountainbike Sports zusammen, um auf höchstem Level in den verschiedenen Disziplinen gegeneinander anzutreten. An den schönsten Orten der Welt feiert die Mountainbike Community mit Pro- und Amateurcontests, CWNEXT & Kidsworx für die jungen Rider, Workshops und mehr gemeinsam die internationale Mountainbike Kultur.