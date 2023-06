Tour of Austria: Wiederbelebte Rundfahrt mit 800 km so kurz wie noch nie

Ybbs/Wien - Die Schlussetappe der Tour of Austria am 6. Juli führt dreimal auf den Sonntagberg in Niederösterreich. Ausgehend von Ybbs sind beim Finale der wiederbelebten Österreich-Radrundfahrt bis zur Bergankunft rund 156 km und 2.700 Höhenmeter zu bewältigen. Das wurde am Dienstag bei der Präsentation der letzten Etappe bekanntgegeben. Mit etwas mehr als 800 km Gesamtlänge auf diesmal nur fünf Teilstücken ist die 72. Ausgabe der Rundfahrt die bisher kürzeste.