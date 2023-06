Nur ein Sieg in St. Johann hält den FC Wacker im Aufstiegs-Rennen

Innsbruck – Die Lage ist für den FC Wacker Innsbruck vor den letzten beiden Runden im Aufstiegskampf der Hypo Tirol Liga (Samstag, 18.30 Uhr) verzwickt: Im Vierer-Rennen um die letzten beiden Fixplätze mit Ebbs (50 Punkte/in Mayrhofen), den direkten Kontrahenten St. Johann (48) und Kematen (48/bei Absteiger SVI) können sich die Schwarz-Grünen (45) nur noch an eine einzige Konstellation klammern:

Der Idealfall: Der FCW gewinnt in St. Johann auch das zweite Saisonduell und Kematen verliert beim SVI. Dann wird nach Paragraph 9 der ÖFB-Meisterschaftsregeln eine Dreier-Tabelle aus den drei dann punktegleichen Teams (alle 48) gebildet: Da wären die Innsbrucker mit sieben Punkten als Fünfter fix oben, Kematen Sechster und St. Johann würde als Siebenter in der Tirol Liga bleiben.

Der Gang in die Relegation: Auch dafür benötigt Wacker einen Sieg in St. Johann, um die Leukentaler zu überholen. Schreibt Kematen beim SVI an, sind die Blues im Rennen um die Top fünf aber nicht mehr zu überholen. Dann würden die Wackerianer als Sechster die Relegation gegen Hall, den Letzten der Regionalliga Tirol, bestreiten.