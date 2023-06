Architekten-Appell an die Innsbrucker Stadtpolitik: „Bis Herbst noch umdenken“

Die Kontroversen um das geplante Wohnbau-Großprojekt Innstraße 115 in Innsbruck reißen nicht ab. Im Gegenteil: Führende Vertreter der Tiroler Architektenschaft, die bereits Ende Mai mit einem offenen Brief und massivster Kritik für Aufsehen gesorgt hatten, legten am Dienstagnachmittag bei einem Pressegespräch unmissverständlich nach: Sie warnen vor einem „Präzedenzfall“ mit gravierenden Folgen – und fordern die Stadtpolitik noch zum Umdenken auf.