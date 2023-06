Zwei Frauen und ein Mädchen (8) bei Auffahrunfall in Telfs verletzt

Telfs – Auf der Tiroler Straße (B171) bei Telfs kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Eine 38-Jährige war vom Kreisverkehr in südliche Richtung unterwegs. Am Beifahrersitz saß – laut Polizei ordnungsgemäß gesichert – ihre achtjährige Tochter. Hinter ihnen fuhr eine 57-Jährige in ihrem Wagen.