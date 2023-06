Hallerin Jasmin Plank verpasst Heimsieg: „Leider habe ich falsch taktiert“

Innsbruck – Jasmin Plank saß in ihrem Rollstuhl und blickte drein wie nach sieben Tagen Regenwetter. Dabei hatte die 34-jährige Hallerin gerade bei blitzblauem Himmel und unter den Anfeuerungsrufen der in Scharen gekommenen Fans eine tolle Finalshow geboten. Wie schon in der Qualifikation war die Lokalmatadorin gleichauf mit der Norwegerin Dina Eivik, was letztlich zu einem Zeitentscheid führte. Und da lag Plank um 28 Sekunden im Hintertreffen. „Ärgerlich, weil ich eigentlich die schnellere Kletterin bin. Wir haben uns aber für eine andere Taktik entschieden und haben bewusst Pausen eingelegt“, erklärte sie mit nassen Augen. „Dass ich jetzt wegen der schlechteren Zeit nicht gewonnen habe, schmerzt umso mehr.“ Sagte es und wurde umgehend von ihrem Assistenzhund Chiara getröstet. Der Schäfer-Husky-Mischling hatte zur Feier des Finalabends das mintfarbene österreichische Nationalteamtrikot übergestreift und zauberte zumindest vorübergehend ein Lächeln bei seinem Frauchen hervor.