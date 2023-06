Prozess um versuchten Femizid in oö. Fitnessstudio

Ein 28-Jähriger, der im Dezember des Vorjahrs seine Frau in dem Fitnessstudio, in dem sie arbeitete, mit einem Messer und Hantelscheiben attackiert und schwer verletzt haben soll, steht heute, Mittwoch, wegen versuchten Mordes in Wels vor Gericht. Die Frau hatte kurz vor dem Angriff noch den Polizei-Notruf gewählt, weil sie sich bedroht fühlte, dort aber nur den Rat erhalten, Anzeige zu erstatten. Dazu kam es jedoch nicht mehr.

Der Angeklagte soll seine Frau im Vorfeld zumindest zweimal mit dem Umbringen bedroht haben. Er schickte ihr auch kurz vor der Tat am 21. Dezember eine Chatnachricht, die die 28-Jährige stark beunruhigte. Als sie dann ihren Mann, den sie eigentlich in einer Suchtklinik wähnte, auf dem Parkplatz vor dem Fitnessstudio stehen sah, rief sie die Polizei. Wenig später kam er herein und soll versucht haben, sie zu töten. Ein Urteil des Geschworenengerichts wird am Abend erwartet.