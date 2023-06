Staatsbegräbnis für Berlusconi am Mittwoch in Mailand

Familienangehörige des am Montag verstorbenen Ex-Premiers Silvio Berlusconi, Politiker und Weggefährten versammeln sich am Mittwoch im Mailänder Dom, um vom Medienzar Abschied zu nehmen. Erwartet wird, dass neben Präsident Sergio Mattarella auch Premierministerin Giorgia Meloni und mehrere Minister und Staatssekretäre am Staatsbegräbnis teilnehmen werden. Im Mailänder Dom werden 2.000 Personen Platz haben.

Auf dem Domplatz wurden bereits zwei Großbildschirme aufgestellt. Erwartet wird, dass sich tausende Menschen auf dem Platz versammeln werden, um dem viermaligen Premierminister und Medienzar die letzte Ehre zu erweisen. Berlusconi starb am Montag in der Mailänder Klinik San Raffale im Alter von 86 Jahren. Aus Sicherheitsgründen teilte die Regierung die Namen der ausländischen Politiker nicht mit, die in Mailand anwesend sein werden. Österreich wird von seinem Botschafter Jan Kickert vertreten. Außerdem wurde für Mittwoch ein Trauertag in Italien ausgerufen und alle Fahnen auf halbmast gesetzt. Die Arbeit im Parlament wird die ganze Woche lang ruhen.