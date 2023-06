Zyperns Präsident und Nehammer sprachen über Migration

Der Präsident Zyperns, Nikos Christodoulides, hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch einen Arbeitsbesuch in Wien abgestattet. Der konservative Politiker und frühere Außenminister Christodoulides ist seit Februar Staatspräsident von Zypern. Österreich ist eines der ersten Länder, das er besucht. Ein Schwerpunkt der Gespräche lag auf dem Migrationsthema. Österreich hatte im Vorjahr nach Zypern die zweitmeisten Asylanträge pro Kopf in der EU.

Laut einem gemeinsamen Statement sprachen Nehammer und Christodoulides auch über den Zypern-Konflikt. Christodoulides will demnach die Verhandlungen unter UNO-Schirmherrschaft wieder aufzunehmen und die EU stärker in die Pflicht nehmen. Beide seien sich einig gewesen, dass die EU vorher und auch am Verhandlungstisch "eine aktivere Rolle übernimmt. Da Zypern ein EU-Mitgliedstaat ist, liegt es im Interesse der EU sicherzustellen, dass das wiedervereinigte Zypern ein lebensfähiger und voll funktionsfähiger EU-Partner bleibt." Christodoulides begrüßte das österreichische Engagement im Rahmen der UNO-Friedenstruppe in Zypern.