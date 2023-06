Ukraine-Krieg treibt weltweite Flüchtlingszahlen in die Höhe

Ende 2021 zählte das UNHCR knapp 90 Millionen Vertriebene - auch das war bereits ein Rekord. Größter Treiber im vergangenen Jahr war der Krieg in der Ukraine. Die Zahl der Flüchtlinge aus dem Land stieg innerhalb eines Jahres von 27.300 auf 5,7 Millionen Ende 2022 - die schnellste Entwicklung einer Flüchtlingssituation seit dem Zweiten Weltkrieg, erklärte das Flüchtlingshochkommissariat im Bericht "Global Trends in Forced Displacement 2022", der jährlich anlässlich des Weltflüchtlingstags am 20. Juni vorgelegt wird.

Auch die Berechnungen für die Zahl der Flüchtlinge aus Afghanistan lagen Ende 2022 deutlich höher als ein Jahr zuvor, da die Schätzungen für die in Iran lebenden Afghaninnen und Afghanen revidiert wurden, von denen viele bereits in den Jahren zuvor angekommen waren. Auch die Zahl der in Kolumbien und Peru lebenden Venezolanerinnen und Venezolaner, die zumeist als "andere Personen, die internationalen Schutzes bedürfen" ("other people in need of international protection") eingestuft werden, wurde in dem Bericht nach oben korrigiert.