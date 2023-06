Junge Ötztaler Touristiker nehmen Herausforderungen an

Oetz – Anders als die bisherigen Gastronomie- und Hotelleriegenerationen sehen sich die „Jungen Touristiker“ im vorderen Ötztal nicht als Konkurrenten. „Wir haben alle mit denselben Problemen zu kämpfen. Gemeinsam geht es einfach leichter, Lösungen zu finden“, bestätigt Daniel Pohl, der seit geraumer Zeit das Hotel Daniel in Sautens leitet. Auch Nicole Jäger ist in der Führungfunktion im Hotel Jägerhof in Oetz angekommen: „Im Ortsausschuss des Tourismusverbands kommen wir zusammen, um uns auszutauschen. Während sich der Verband um die Infrastruktur kümmert, können wir unsere Energie der Mitarbeiterfrage widmen.“ So gebe es kein gegenseitiges Abwerben von Arbeitskräften.