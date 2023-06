Janelle Monáes neues Album „The Age of Pleasure“

Das alles stellt Janelle Monáe für „The Age of Pleasure“ hinten an. Kein verkopftes Konzept, keine Verrätselungsversuche sollen das vergnügliche halbe Stündchen belasten: „Ich bin leicht wie eine Feder, ich schwebe“, erklärt Monáe in der von Bläserfanfaren gesäumten Eröffnungsnummer „Float“ – und schon bei „Champagne Shit“ hat sie das, was früher mancherorts einen „Damenspitz“ genannt wurde. Einen sehr geschmeidigen allerdings. Für andere Songs – die bereits vorab veröffentlichte, offenherzige Beischlafanbahnung „Lipstick Lover“ zum Beispiel – bietet sich „spitz“ hingegen eher als Adjektiv an. Oder, in den Worten von 80ies-Ikone Grace Jones, die ein mehrsekündiges Interlude zum Album beisteuert: „Oooh La La.“