Eine Rückkehr ohne Ankunft: Mario Martones „Nostalgia“

Mario Martone erzählt in „Nostalgia“ vom Neapel der Gegenwart und der trügerischen Sehnsucht nach einer Zeit, die es so nie gegeben hat.

Innsbruck – Felice Lasco hat sich ein glückliches Leben aufgebaut, fernab von Italien in Kairo. Als er nach 40 Jahren im Anflug auf die Stadt seiner Kindheit, Neapel, ist, weiß er nicht so richtig, was ihn erwartet. Seine betagte Mutter freut sich, ihn noch einmal zu sehen und die Wiedervereinigung vor der endgültigen Trennung ist überaus zärtlich erzählt. Doch Felice streift rastlos durch die Straßen seines Viertels Rione Sanità, als ob er auf der Suche ist, nach etwas oder jemandem. In bruchstückhaften Erinnerungsfetzen sehen wir ihn mit dem Mofa durch die Stadt fahren und im Meer baden – zusammen mit einem Kindheitsfreund.

Warum Felice Neapel einst verließ, erfahren wir erst spät in Mario Martones Film „Nostalgia“. Wird seine späte Rückkehr von Dauer sein? Felice freundet sich bald mit dem engagierten Padre Luigi an und macht Bekanntschaft mit der lokalen Mafia. Neapel entfacht mehr als die titelgebende Nostalgie in ihm. Am Telefon mit seiner ägyptischen Frau wirkt er erfrischt. Er will sie zu sich holen und ein Haus kaufen. Doch die Freude trügt. Die Gewalt der Camorra ist präsent wie eh und je.