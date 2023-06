Tiroler Traktoren-Hersteller Lindner überspringt die 100-Millionen-Marke

Kundl – Vor 75 Jahren hat der Tiroler Traktorenhersteller Lindner den ersten Traktor ausgeliefert. Seither wurden 80.000 Fahrzeuge gebaut, die auf der ganzen Welt unterwegs sind. Nun hat der Kundler Familienbetrieb erstmals die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro geknackt. Im vergangenen Geschäftsjahr 2022/2023 kletterte der Umsatz um 13 Prozent auf 112 Millionen Euro, teilte Geschäftsführer Hermann Lindner mit. Für dieses Jahr wird ein Plus von sieben Prozent und die Steigerung der Produktion um ein Fahrzeug pro Woche angestrebt.

Mit 249 Mitarbeitern wurden im vergangenen Geschäftsjahr 1200 Lintrac- und Unitrac-Modelle gefertigt: 65 Prozent davon für den Agrarbereich, 25 Prozent für den Kommunalsektor. Der Rest geht für Spezialeinsätze an Seilbahnen, Industriebetriebe und Dienstleister.

Positiv entwickelt hätten sich der Heimmarkt und der Export, schildert Exportleiter David Lindner. Der Marktanteil in Österreich stieg demnach auf mehr als zehn Prozent. Zuwächse habe man auch in Südtirol eingefahren. Die wichtigsten Exportmärkte sind Frankreich, Deutschland und die Schweiz.

Mehr als drei Millionen Euro seien zuletzt investiert worden, etwa in den Ausbau der Photovoltaikanlage in Kundl. „Wir können 17 Prozent unseres Strombedarfs selber produzieren und wollen diesen Anteil weiter ausbauen“, sagt Hermann Lindner. Gleichzeitig wurde der Energieverbrauch in der Produktion pro Fahrzeug um neun Prozent reduziert. (TT)