UNHCR: Zahl der Flüchtlinge weltweit erreicht Rekord

Genf – Weltweit sind aktuell so viele Menschen auf der Flucht wie nie zuvor. Rund 110 Millionen Menschen mussten ihre Heimat wegen Kriegen, Konflikten, Verfolgung und Gewalt verlassen, berichtete das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Mittwoch in Genf. Zwölf Monate zuvor waren es noch rund 100 Millionen gewesen. Zweidrittel der Menschen waren innerhalb der Grenzen ihrer Heimatländer vertrieben, rund ein Drittel war ins Ausland geflohen, vor allem in Nachbarländer.