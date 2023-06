Klimaaktivisten heute im Westen aktiv: Kranebitter Allee und Völser Straße blockiert

Auch die Völser Straße und die Karl-Innerebner Straße werden blockiert. Es kommt in diesem Bereich zu Verzögerungen. Auch in Götzens leitet die Polizei den Verkehr derzeit in Richtung Neugötzens um, die Götzner Straße in Richtung Innsbruck ist dicht. Busse, Lkw und Pkw aus Richtung Inntal und Mittelgebirge müssen mit Verzögerungen rechnen.