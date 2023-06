Klimaprotest im Westen: Kranebitter Allee und Völser Straße waren blockiert

Innsbruck – Am dritten Tag der Klimablockade-Woche waren die Aktivisten der "Letzten Generation" Mittwochfrüh im Westen Innsbrucks aktiv. So blockierten sie unter anderem die Kranebitter Allee bei der Kreuzung Fischerhäuslweg. Die Polizei leitete den Verkehr dort über die Technikerstraße um. Es kam allerdings immer wieder zu Verzögerungen.

Auch die Völser Straße und die Karl-Innerebner Straße wurden blockiert. Auch in Götzens leitete die Polizei den Verkehr in Richtung Neugötzens großräumig um, die Götzner Straße in Richtung Innsbruck war im Frühverkehr völlig dicht. Busse, Lkw und Pkw aus Richtung Inntal und Mittelgebirge mussten längere Verzögerungen in Kauf nehmen.