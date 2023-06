Romano Prodis Ehefrau bei Wanderung in Umbrien gestorben

Rom – Flavia Franzoni, die Ehefrau des ehemaligen italienischen Premiers und früheren Chefs der EU-Kommission Romano Prodi, ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren gestorben. Franzoni, eine angesehene Dozentin für Sozialwissenschaften an der Fakultät für Politikwissenschaften der Universität Bologna, starb bei einer Wanderung auf einem Franziskanerweg in Umbrien, wie italienische Medien berichteten. Der Tod wurde von Prodi und den beiden Söhnen des Paares bestätigt.