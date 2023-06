Tiroler Motorradfahrer in der Steiermark tödlich verunglückt

St. Peter am Ottersbach – Ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Tirol ist Mittwochfrüh in der Südoststeiermark tödlich verunglückt. Der Mann wurde gegen 5.30 Uhr von einem Traktorfahrer leblos im Straßengraben der Wittmannsdorferstraße (L280) in der Gemeinde St. Peter am Ottersbach liegend entdeckt. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Bikers aus dem Bezirk Kitzbühel feststellen, teilte die Polizei mit.