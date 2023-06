Moral, Märkte und Rentabilität: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr

Gibt es Moral im Wettbewerb? Oder sind moralische Interessen in der Marktwirtschaft Profit­interessen untergeordnet? Prof. Michael Kirchler von der Universität Innsbruck präsentiert in „Tirol Live“ Ergebnisse einer Studie. Zudem wird Kirchler Gründe für das sinkende Vertrauen in Märkte durch Finanz- oder Bankenkrisen nennen.