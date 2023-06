Zwei Boote mit Geflüchteten vor griechischer Küste in Seenot: Suchaktion dauert an

Athen – In griechischen Gewässern sind am Mittwoch mindestens zwei Boote mit Dutzenden Migranten an Bord in Seenot geraten. Die Küstenwache und die Besatzungen vorbeifahrender Schiffe konnten in der Früh 80 Menschen vor der Halbinsel Peloponnes retten, nachdem deren Boot gekentert war, wie der staatliche Rundfunk (ERT) unter Berufung auf die Behörde berichtete.