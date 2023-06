Kollision zweier Radfahrer in Innsbruck: 34-Jähriger verletzt

An der Kreuzung Ing. Etzel-Straße/Museumstraße stieß eine 24-jährige Radfahrerin mit dem 34-Jährigen zusammen. Der Mann verletzte sich am Unterschenkel.

Innsbruck – Ein 34-jähriger Radfahrer wurde Mittwochfrüh bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck verletzt. Der Österreicher bog gegen 7.30 Uhr an der Ing. Etzel-Straße im Kreuzungsbereich in Richtung Museumstraße ab. Zeitgleich fuhr laut Polizei eine 24-jährige Luxemburgerin mit ihrem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Fahrbahnseite und kollidierte seitlich mit dem 34-Jährigen.