ÖBB-Sommerticket für alle unter 26 Jahren ab Donnerstag erhältlich

Das Sommerticket ist ab 15. Juni 2023 per ÖBB-App, im Internet unter tickets.oebb.at und an den Bahnhofs-Ticketschaltern in Verbindung mit einem ÖBB Kundenkonto erhältlich. Teilweise müssen aber Sitzplätze reserviert werden, wofür die Hälfte der Gebühr erlassen wird. Der Vorverkauf für das Sommer-Ticket startet am Donnerstag, teilten die ÖBB mit. (TT.com)