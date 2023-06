Bahnstrecke zwischen Matrei und Innsbruck nach Brand bei Ellbögen wieder frei

Innsbruck – Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes war am Mittwoch die Zugstrecke zwischen Matrei am Brenner und Innsbruck gesperrt. Grund dafür war ein Böschungsbrand im Bereich von Ellbögen. Der Brand wurde mittlerweile gelöscht.

Erst am Samstag war die Strecke zwischen Innsbruck und Matrei am Brenner gesperrt worden, nachdem in der Nähe des Brandortes ein Baum auf die Oberleitung gefallen war. (TT.com)