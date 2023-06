Bahnstrecke zwischen Matrei und Innsbruck wegen Feuerwehreinsatz gesperrt

Innsbruck – Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes ist derzeit die Zugstrecke zwischen Matrei am Brenner und Innsbruck gesperrt, melden die ÖBB am Mittwoch. Grund dafür ist ein Böschungsbrand im Bereich von Ellbögen. Voraussichtlich sind bis 18 Uhr keine Fahrten möglich. Die Fernverkehrszüge warten die Sperre vorerst ab, für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Matrei am Brenner und Innsbruck Hauptbahnhof eingerichtet.