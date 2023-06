Brand in Ellbögen gelöscht, Bahnverkehr zwischen Matrei und Innsbruck eingeschränkt

Innsbruck – Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes war am Mittwoch die Zugstrecke zwischen Matrei am Brenner und Innsbruck gesperrt. Grund dafür war ein Böschungsbrand im Bereich von Ellbögen. Der Brand wurde mittlerweile gelöscht. Da die Oberleitung repariert werden muss, ist die Zugstrecke weiterhin nur einspurig befahrbar.

Schienenersatzverkehr gilt weiterhin für die Linie S3 von Innsbruck Hbf nach Steinach am Brenner. Der restliche Zugverkehr konnte einspurig wieder aufgenommen werden. Die Einschränkung soll noch mindestens bis Mittwochabend bestehen, hieß es von den ÖBB.

Erst am Samstag war die Strecke zwischen Innsbruck und Matrei am Brenner gesperrt worden, nachdem in der Nähe des Brandortes ein Baum auf die Oberleitung gefallen war. (TT.com)