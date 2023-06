Tragödie am Gardasee: Dreijähriger in Schwimmbecken ertrunken

Der Bub aus Deutschland fiel unbemerkt in ein Schwimmbecken und blieb für einige Zeit unter Wasser. Am Abend verstarb er im Krankenhaus.

Lazise – Ein tragisches Unglück ereignete sich am Dienstag am Gardasee. Im Ort Lazise ist am Nachmittag ein dreijähriger Bub aus Deutschland in einem Schwimmbecken ertrunken. Erst nach einiger Zeit wurde bemerkt, dass er in das Wasser gefallen war. Retter brachten ihn noch ins Krankenhaus, wo er am Abend verstarb.