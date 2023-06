Komm mit uns zum Innsbrucker Flughafen: Das Kuscheltier darf mit ins Flugzeug

Am Innsbrucker Flughafen gibt es viel zu sehen. Bevor du in den Urlaub startest, wird „eingecheckt“ und es geht durch die Sicherheitskontrolle.

Bald sind Ferien! Wenn deine Koffer gepackt sind, kann das Abenteuer Fliegen beginnen. Dein Weg führt dich zuerst in die Abflughalle, in das sogenannte „Terminal“. Dort zeigst du beim Check-In deinen Pass und dein Flugticket. Dann bekommst du eine Boarding-Karte, auf der steht, wo du im Flugzeug sitzt.

Maximilian hat alles mit, was er für seinen Flug braucht. Den kleinen Spidermankoffer darf er mit zu seinem Platz nehmen. Er gilt als Handgepäck und muss nicht mit den großen Koffern in den Frachtraum. Auch der Frosch ist schon flugbereit.

Dort gibst du auch deinen großen Koffer ab, der auf einem Förderband in ein großes Loch verschwindet. Er landet mit den anderen Koffern in einer Halle, wo die Gepäckstücke sortiert und auf einen Gepäckwagen geladen werden. Der bringt die Koffer zum Flugzeug. „Dein Kuscheltier oder Spielzeug brauchst du nicht abgeben, das darf mit dir ins Flugzeug“, sagt Nadine. Jetzt geht es duch die Sicherheitskontrolle. Da wird kontrolliert, dass niemand verbotene Gegenstände wie Messer mit an Bord nimmt. Über Lautsprecher erfährst du dann, wann Boardingzeit ist und du endlich in deinen Flieger einsteigen darfst.