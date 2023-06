Mit Etappensieg ins Gelbe Trikot: Osttiroler Gall sorgt für Sensation bei Tour de Suisse

Leukerbad – Radprofi Felix Gall hat bei der Tour de Suisse einen Tag nach Rang zwei in eindrucksvoller Manier seinen ersten Profisieg geschafft. Als Draufgabe sicherte sich der Osttiroler am Mittwoch hauchdünn auch noch das Führungstrikot des stark besetzten World-Tour-Rennens. Der 25-Jährige aus dem französischen AG2R-Team triumphierte auf der Bergetappe von Monthey nach Leukerbad dank einer 22-km-Solofahrt über eine Minute vor den ersten Verfolgern mit Weltmeister Remco Evenepoel.

Sein Vorsprung im Gesamtklassement auf den Dänen Mattias Skjelmose (Trek) beträgt vor der 211 km langen Königsetappe mit 4.600 Höhenmetern am Donnerstag aber lediglich zwei Sekunden. Der Belgier Evenepoel (Soudal) liegt als Dritter auch nur 16 Sekunden zurück.

"Ich kann es noch gar nicht glauben - erster Profisieg und das Führungstrikot. Ich bin in der Form meines Lebens, deshalb habe ich es im letzten Anstieg probiert", sagte Gall. Das Führungstrikot wolle er auf der harten nächsten Etappe natürlich verteidigen. "Es ist eine neue Erfahrung für mich, aber ich fühle mich gut. Ich hoffe, ich kann so weitermachen. Für heute bin ich einmal sehr glücklich."

Am Vortag hatte er wie schon bei der Tour of the Alps als Etappenzweiter seinen ersten Profisieg nur knapp verpasst. Dass er mittlerweile auch mit den Topstars mithalten kann, stellte Gall heuer auch schon bei der Baskenland-Rundfahrt unter Beweis. Die ganz große Herausforderung steht Gall im Juli bei seiner ersten Tour de France aber noch bevor.