Zehnjährige Radlerin in Igls von Auto erfasst: Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – Nach Zeugen eines Unfalls in Igls sucht aktuell die Innsbrucker Polizei. Eine Zehnjährige fuhr eigenen Angaben zufolge am Montag gegen 17.15 Uhr mit ihrem Fahrrad den Brunnenweg entlang. An der Kreuzung mit dem Fernkreuzweg sei ein Unbekannter mit einem dunklen Auto nach rechts in den Brunnenweg eingebogen. Dabei habe er das Mädchen erfasst, woraufhin es stürzte und sich verletzte.