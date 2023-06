Dreierlandtag fordert Überprüfung des Wolf-Schutzstatus

Riva – Beim Auftakt des Dreierlandtages am Mittwoch in Riva am Gardasee stimmten die drei Landtage von Tirol, Südtirol und dem Trentino mehrheitlich in einem Antrag zum Großraubwild-Managements unter anderem für die Überprüfung des Wolf-Schutzstatus auf europäischer Ebene. Die Rahmenbedingungen, so hieß es kürzlich in einer Aussendung, hätten sich in den vergangenen 30 Jahren wesentlich geändert.