Abschiedsgala für Reitmeier: Innsbrucks Politik vergaß aufs Streiten

Innsbruck – Einen einstimmigen Beschluss im Innsbrucker Gemeinderat? Ja, den gibt es. Und wer hat ihn bewirkt? Johannes Reitmeier. Der per 31. August aus seiner Funktion scheidende Intendant des Tiroler Landestheaters wurde für seine elfjährige Tätigkeit mit dem Ehrenring der Stadt Innsbruck gewürdigt, ohne die üblichen Polit-Querelen.

Reitmeier (60) bekam den Ring Dienstagabend bei einer Abschiedsgala im Großen Haus von Innsbrucks grünem Bürgermeister Georg Willi an den Finger gesteckt. Es war das außergewöhnlichste Präsent bei einem an Gaben und lobenden Worten reichen Event. LH Anton Mattle (VP) stellte sich mit Schnapsgläsern samt hochprozentigem Destillat ein. Das Land hatte Reitmeier schon 2017 mit dem Tiroler Adler Orden dekoriert. Höher geht es für einen Nichttiroler wie den Bayern Reitmeier nicht. Sorry!