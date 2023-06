PKK verkündete Ende von Waffenstillstand in der Türkei

Ankara – Die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hat das Ende ihres im Februar nach dem schweren Erdbeben in der Türkei einseitig erklärten Waffenstillstands verkündet. „Das Bedürfnis nach aktivem Kampf ist unvermeidbar geworden", zitierte die pro-kurdische Nachrichtenagentur Firat am Mittwoch die Union der Gesellschaften Kurdistans (KCK), die „neue Angriffswellen" beklagte. Präsident Recep Tayyip Erdogan ließ zuletzt wieder massiv gegen die militante Gruppierung vorgehen.

„Wir geben bekannt, dass wir die einseitige Waffenruhe ab heute beendet haben", erklärte demnach die militante kurdische Dachorganisation, der die PKK angehört, am Dienstag. Damit droht die Gewalt in dem Konflikt zwischen der PKK und dem türkischen Staat wieder aufzuflammen, in dem seit 1984 bereits mehr als 40.000 Menschen getötet wurden.