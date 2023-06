AfD in Deutschland im Aufwind: Die Krise der anderen

Berlin – Selten hat eine Umfrage in Deutschlands Parteizentralen so eingeschlagen wie der ARD-Deutschlandtrend vom 1. Juni. Die AfD, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird, hat in der Sonntagsfrage mit der Kanzlerpartei SPD (18 Prozent) gleichgezogen. Schnappatmung hat dies nicht nur bei den Genossen und ihren Koalitionspartnern Grüne (15 Prozent) und FDP (7 Prozent) ausgelöst, sondern auch bei der Opposition – sprich der Union aus CDU und CSU (29 Prozent) und der Linken (4 Prozent). Inzwischen bestätigen zwei weitere Umfragen die Stimmungslage mit nur minimalen Abweichungen. Bei jener für die Bild (insa) ist die SPD wieder einen Punkt vor der AfD, bei der gestrigen von Forsa für RTL lag die SPD sogar einen Punkt hinter den Nationalisten.

„Wir müssen leidenschaftlicher für unsere Ideen kämpfen“, meinte zuletzt Jan Redmann, CDU-Chef in Brandenburg, wo nächstes Jahr wie in Thüringen und Sachsen auch gewählt wird. In Ostdeutschland liegt die AfD in den Umfragen mit 32 Prozent bereits deutlich an der Spitze vor der CDU mit 23.