Nach Aktionen in Innsbruck: Bereits 136 Anzeigen gegen die „Letzte Generation“

Die Polizei löste am Mittwoch zwei Straßenblockaden in Innsbruck auf. Die Teilnehmer müssen mit Strafforderungen von je 100 Euro rechnen.

Innsbruck – Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ legten auch am Mittwochmorgen – dem dritten Tag in Folge – den Verkehr lahm. Diesmal im Innsbrucker Westen mit Blockaden der Völser Straße, der Kranebitter Allee und der Karl-Innerebner-Straße. Die Polizei schritt schneller ein als am Montag. Nach etwa einer Stunde lösten die Beamten die Kundgebungen in der Völser Straße und in der Kranebitter Allee auf. „Weil die Staus schon bis Völs und Zirl reichten und der Verkehr zusammenbrach“, erzählt ein Beamter. Die Polizisten mussten mehrere Aktivisten von der Fahrbahn tragen.