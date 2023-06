St. Johann i.T. – Eine ungewöhnliche Geschwindigkeitsmessung machte die Polizei am Mittwoch in St. Johann. Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde mit 73 Stundenkilometern gemessen. Vorgesehen ist für diese Roller eine Bauartgeschwindigkeit von 25 km/h. Der Raser wurde angezeigt. (TT.com)