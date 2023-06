Boulder-Finalshow ohne Pilz und Co., am Donnerstag sind die Herren gefordert

Innsbruck – Die Hoffnungen waren auf mehrere Schultern verteilt, am Ende musste es wieder einmal Jessica Pilz richten. Österreichs Vorzeigekletterin schaffte es in der Boulder-Qualifikation unter 92 Athletinnen als einzige in die Halbfinalrunde der Top 20. Dort konnte die zweifache Weltmeisterin (Lead 2018, Kombination 2021) aber kein Ticket für das Finale am Donnerstag (19.20 Uhr) lösen. „Ich habe das Beste rausgeholt, ärgerlich war einzig der erste Boulder, bei dem ich über die Startposition nicht hinausgekommen bin. Jetzt heißt es volle Konzentration auf den Vorstieg.“ Überragend mit vier Tops war die US-Amerikanerin Brooke Raboutou.

Bereits in der Qualifikation war für den Rest der KVÖ-Damen Endstation. Franziska Sterrer belegte Rang 35. Johanna Färber, vor fünf Tagen in Brixen noch im Finale, verpasste die Vorschlussrunde als 39. klar. „Ich habe die Anstrengungen der letzten Tage gespürt – körperlich und mental. Dennoch bin ich mit meiner Saison zufrieden“, sagte die Steirerin, die drei Halbfinaleinzüge und eben das Brixen-Finale auf die Habenseite brachte.

Am Donnerstag sind ab 9 Uhr die Herren gefordert. Und just Österreichs stärkster Athlet in dieser Saison, Jan-Luca Posch, musste vorzeitig passen. Die im Halbfinale von Brixen zugezogene Verletzung am linken Ringfinger erwies sich als zu schwer. „Leider ist der Finger noch angeschwollen und die Gefahr, sich noch mehr zu verletzen, ist gegeben. Bitter, aber zumindest werde ich meinen Teamkollegen vor Ort beide Daumen drücken.“ Und neben Europameister Nikolai Uznik ruhen die Hoffnungen auf Ex-Vizeweltmeister Jakob Schubert, der heuer aber bei drei Starts jeweils in der Qualifikation hängen geblieben war.