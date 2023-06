Gemeinderatswahl 2024 in Innsbruck: Die grüne Angst vorm blauen Mann

Die Grünen sehen bei der Wahl 2024 einen Kampf um Platz eins zwischen BM Willi und Vize-BM Lassenberger. Auf der Tagesordnung der heutigen Gemeinderatssitzung gibt es wieder genug Stoff für politische Zerwürfnisse.

Auch wenn in Innsbruck erst im April 2024 gewählt wird, ist das Koalitionsgeplänkel bereits in vollem Gange. Die ÖVP will die bürgerlichen Kräfte bündeln, mit Für Innsbruck werden Gespräche über eine Zusammenarbeit bzw. einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten geführt. Die FPÖ spricht bereits von einer Koalition mit FI und ÖVP.

Die Grünen sind in Alarmbereitschaft. „Platz eins für die FPÖ in Innsbruck und eine blau-schwarze Koalition mit gelbem Anhängsel sind durchaus im Bereich des Möglichen“, sagt Klubobmann Dejan Lukovic. Eine Umfrage der Grünen deute demnach hin auf einen Kampf um Platz eins zwischen Grünen und FPÖ sowie Willi und Lassenberger.

Marcela Duftner lehnt eine 4-Prozent-Hürde ab. © Falk

Auf der Tagesordnung der heutigen Gemeinderatssitzung gibt es wieder genug Stoff für politische Zerwürfnisse. So stehen diverse Änderungswünsche rund um die Innsbrucker Wahlordnung zur Diskussion: Neben einer Abschaffung des Koppelns von Listen könnte sich eine Mehrheit finden, die Einführung einer Vier-Prozent-Hürde zumindest prüfen zu lassen. Die Kleinfraktionen Liste Fritz und ALI haben sich naturgemäß bereits dagegen ausgesprochen. Auch der neue Klub „Lebenswertes Innsbruck“ warnt vor einer „Sperrklausel“. Mit der gleichzeitigen Abschaffung der Koppelung würde das bedeuten, „dass an Newcomer vergebene Stimmen gänzlich verloren gehen, wenn es für den Einzug nicht reicht“, sagt Klubobfrau Marcela Duftner. Derartige Ideen würden zeigen, „mit welcher Verbissenheit sich die Alteingesessenen an die Macht klammern“.