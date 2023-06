Suche im Mittelmeer nach Bootsunglück dauert weiter an

Athen – Die Suche nach weiteren Überlebenden des schweren Bootsunglücks vor Griechenland ist in der Nacht auf Donnerstag ohne Erfolg fortgesetzt worden. „Weder Überlebende noch weitere Opfer wurden in der Nacht entdeckt", sagte ein Sprecher der griechischen Küstenwache Donnerstagfrüh im Staatsrundfunk. An Bord des untergegangenen Fischkutters könnten nach Aussagen von geretteten Migranten mehr als 700 Menschen gewesen sein. Die Suchaktion dauere an, hieß es weiter.