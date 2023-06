„Klima-Shakira“ und Co. blockierten Brennerautobahn, Politik reagiert scharf

Tag 4 der Klimablockade-Woche: Diesmal traf die Protestaktion der AktivistInnen in der Früh die Innsbrucker Innenstadt und am späten Vormittag die Brennerautobahn. Die Aktion auf der A13 sorgte für heftige Reaktionen aus der Politik.

Innsbruck – Die Aufregung um die Klimablockade auf der Innsbrucker Innbrücke Donnerstagfrüh war noch gar nicht abgeklungen, da trudelten schon Informationen über die nächste Protestaktion ein: Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ blockierten gegen 10.30 Uhr die Brennerautobahn auf Höhe Europabrücke in Richtung Brenner. „Die Transitlawine, die sonst durch Tirol rollt, ist gestoppt“, teilten die AktivistInnen auf Twitter mit. Mit dabei war auch die als „Klima-Shakira“ bekannte Anja Windl. Ein Stau bis zur Inntalautobahn war die Folge.

Auch die deutsche Aktivistin Anja Windl war an der Aktion beteiligt

„Ich bin heute hier, um die Tiroler Landesregierung in ihrem Kampf gegen diesen Transitwahnsinn zu unterstützen“, schilderte die Physikerin Katharina (39) ihre Beweggründe, die A13 zu blockieren. „Die Gesundheit der Menschen entlang der Straßen leidet durch Lärm, Feinstaub und Schadstoffe. Wie viele asthmakranke Kinder braucht es noch?“ Es brauche eine nachhaltige Verkehrswende – „dazu gehören etwa Verkehrsvermeidung, die gezielte Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene und eine generelle Temporeduktion“, so die Aktivistin.

Die AktivistInnen nahmen in Fahrtrichtung Süden Platz.

Zuvor hatten die AktivistInnen bereits erneut Straßen in Innsbruck blockiert und für Behinderungen im Frühverkehr gesorgt. Ziel des Protests war diesmal die Innbrücke. Die Brücke wurde erst am späten Vormittag wieder freigegeben. Die Polizei hatte sich gegen eine Auflösung der Blockade entschieden. Laut Polizeisprecher Eder kam es zu keinem Stau, da die anderen Brücken über den Inn geöffnet blieben. Die zusätzliche Verkehrsbelastung habe sich auf Innstraße und Innrain verteilt, hieß es. Festgeklebt hat sich laut Polizei niemand.

Es war bereits die vierte Aktion der Klimablockade-Woche in Innsbruck. Nach der Kreuzung im Bereich der Haller Straße, dem Stadtteil Hötting und am Mittwoch erneut dem Stadtwesten (Völser Straße, Kranebitter Allee und Karl-Innerebner-Straße) traf die Protestaktion diesmal die Innenstadt.

„Ich stehe hier, weil wir nur noch wenig Zeit haben, die Zukunft unserer Kinder zu sichern. Wenn wir die Kipppunkte auslösen haben wir keine Kontrolle mehr, was mit dem Planet passiert“, sagte Aktivistin Maria (49) in einem auf Twitter veröffentlichten Video.

Der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger forderte, rechtlich „alle erdenklichen Maßnahmen“ zu setzen. Der Verfassungsschutz solle aktiv werden, außerdem mahnte auch Abwerzger schärfere Bundesgesetze ein. Ausländischen Klimaaktivisten sollte der Aufenthalt in Österreich sofort verboten werden. Um gegen die Blockade von im Einsatz befindlichen Rettungswagen vorzugehen, verlangte Abwerzger eine Ergänzung zum Tatbestand der Unterlassung der Hilfeleistung.

Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) hatte bereits zuvor ein rigoroseres Durchgreifen der Polizei gefordert. Dornauer forderte via Krone Landespolizeidirektor Helmut Tomac auf, dafür Sorge zu tragen: „Unsere Bevölkerung lässt sich von diesen Querulanten nicht länger pflanzen.“

Nach wachsendem Unmut über die Aktionen und Kritik am Agieren der Exekutive hatte die Tiroler Polizei am Dienstag ihr Vorgehen via Aussendung erklärt. Eine Auflösung bzw. eine mögliche zwangsweise Durchführung ebendieser könne nur „nach strengster Abwägung der beeinträchtigten Rechtsgüter mit dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit stattfinden, und nur dann, wenn es zu massiven Behinderungen oder Störungen kommt“, hieß es. Lokale Behinderungen und Wartezeiten wegen Staus für Dritte seien „keine ausreichende Rechtsgrundlage für die Behörde, eine Versammlung aufzulösen.“ Dass eine Versammlung spontan und nicht wie gesetzlich vorgesehen 48 Stunden vorher gemeldet wird, sei dabei irrelevant.