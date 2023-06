„Transitlawine gestoppt“: Klima-AktivistInnen blockieren die Brennerautobahn

Tag 4 der Klimablockade-Woche: Diesmal traf die Protestaktion der KlimaaktivistInnen in der Früh die Innsbrucker Innenstadt und am späten Vormittag die Brennerautobahn Richtung Süden.

Innsbruck – Aktivistinnen und -aktivisten der „Letzten Generation“ haben am Donnerstag gegen 10.30 Uhr die Brennerautobahn vor der Europabrücke in Richtung Brenner blockiert. „Die Transitlawine, die sonst durch Tirol rollt, ist gestoppt“, teilten die AktivistInnen auf Twitter mit. Ein Stau war die Folge.

„Ich bin heute hier, um die Tiroler Landesregierung in ihrem Kampf gegen diesen Transitwahnsinn zu unterstützen“, schilderte die Physikerin Katharina (39) ihre Beweggründe, die A13 zu blockieren. „Die Gesundheit der Menschen entlang der Straßen leidet durch Lärm, Feinstaub und Schadstoffe. Wie viele asthmakranke Kinder braucht es noch?“ Es brauche eine nachhaltige Verkehrswende – „dazu gehören etwa Verkehrsvermeidung, die gezielte Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene und eine generelle Temporeduktion“, so die Aktivistin.

Zuvor hatten die AktivistInnen am Donnerstag bereits erneut Straßen in Innsbruck blockiert und für Staus und Behinderungen im Frühverkehr gesorgt. Ziel des Protests war diesmal die Innbrücke. Es komme aber nur zu kurzen Verzögerungen, die anderen Brücken über den Inn sind geöffnet, sagt Polizeipressesprecher Stefan Eder in der Früh. Der Verkehr verteile sich auf die Innstraße und den Innrain. Daher gebe es auch keinen Grund, die Aktion aufzulösen, so Eder.