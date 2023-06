Stichtag am Freitag: Start in den Wahlkampf in Jerzens

Jerzens – Am Freitag, den 16. Juni, ist Stichtag. „Ab diesem Termin können sich wahlwerbende Gruppen und Bürgermeisterkandidaten für die Wahl am 27. August melden“, erklärt Amtsverwalter Andreas Huter. Diese Eintragungsfrist endet am 28. Juli um 17 Uhr, fügt er hinzu. Wie berichtet, erzwang der Gemeinderat durch seine Auflösung einstimmig diese Wahl, nachdem Amtsleiter und Bürgermeister Mathias Plattner als Dorfchef nicht zurückgetreten war.