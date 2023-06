Variabel verzinste Wohnkredite bringen viele an ihre Grenzen

In einer Umfrage befürchtet jede:r zweite Befragte, die Kreditraten nicht mehr zahlen zu können, sollten die Zinsen weiter ansteigen.

Wien – Wer einen variabel verzinsten Wohnkredit hat, war in den vergangenen Monaten im Zuge des steigenden Zinsniveaus mit deutlich steigenden Raten konfrontiert. Viele Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer kommen laut einer durchblicker-Umfrage mittlerweile an ihre Grenzen: So befürchtet jeder zweite Befragte, seine Kreditraten nicht mehr zahlen zu können, sollten die Zinsen weiter ansteigen. Das Vergleichsportal durchblicker hat im Mai und Juni 1200 Menschen in Österreich befragt.

Die Kosten für einen variablen Kredit sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Mit derzeit rund 4 Prozent haben sich die Zinsen im Vergleich zum Vorjahr laut der Vergleichsplattform verdoppelt. In Österreich besitzen mit 46 Prozent aller Immobilien-Kreditnehmer relativ viele Konsumenten einen variabel verzinsten Kredit. Von ihnen bangen wiederum 53 Prozent, umgerechnet rund 200.000 Haushalte, ob sie ihren Kredit nach der nächsten Zinserhöhung noch stemmen können. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am heutigen Donnerstag ihre aktuelle Zinsentscheidung bekanntgeben. Erwartet wird, dass die Zinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte angehoben werden.

Portal rät zu Wechsel auf Fixzins

In Anbetracht der Lage rät durchblicker zu einem Wechsel auf einen fix verzinsten Kredit. Denn ein Fixzinskredit ist mittlerweile deutlich billiger als ein variabel verzinster Kredit. Für 10 Jahre Laufzeit liege der Zins bei 3,65 Prozent, für 15 Jahre bei 3,80 Prozent und für 20 Jahre bei 3,50 Prozent. "Wenn man weiß, dass man sich weiter steigende Zinsen nicht mehr leisten kann, macht Umsteigen auf einen Fixzinskredit auch jetzt noch Sinn, auch wenn ungewiss ist, wie sich die Zinsen in den kommenden Jahren weiter entwickeln werden", so Andreas Ederer, Immobilienfinanzierungsexperte bei durchblicker, laut Aussendung vom Donnerstag.