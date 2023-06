Tirols Gymnastinnen machten stolz

Götzis – Tirols Rhythmische Gymnastinnen setzten einmal mehr ein deutliches Lebenszeichen: Bei den österreichischen Nachwuchs-Meisterschaften zuletzt in Götzis turnten Lisa Hüve (Mehrkampf-5.), Indra Nominculuun (7.) und Lara Miljak (9.) in die Jugend-1-Gerätefinali und Hüve holte gleich zwei Mal Bronze. Bei den Jüngsten wurde Larra Pilny Mehrkampf-7. und im Finale ohne Handgerät Vierte. „Ich bin so stolz auf alle“, lobte LZ-Leiterin Petra Gabrielli. (TT)