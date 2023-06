Mädchen (4,5) in Schwazer Schwimmbad unsittlich berührt: Mann festgenommen

Am Mittwochnachmittag soll ein 36-Jähriger zwei kleine Mädchen in eine Herrentoilette gezogen und sie dort unsittlich berührt haben. Der Mann wurde in die Justizanstallt Innsbruck eingeliefert.

Schwaz – Badegäste, eine Mutter und ein Angestellter stellten am Mittwoch einen 36-Jährigen, der sich in einem Schwimmbad in Schwaz offenbar an zwei kleinen Mädchen vergehen wollte. Wie die Polizei mitteilte, zog der 36-Jährige gegen 15.35 Uhr die vier und fünf Jahre alten Kinder in eine Herrentoilette. Er habe die Kabine versperrt und die Mädchen dann unsittlich berührt, hieß es.