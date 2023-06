Innsbruck – Im Kreuzungsbereich Innrain/Blasius-Hueber-Straße/Anichstraße kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw stießen gegen 1 Uhr zusammen. Dabei wurde ein 63-jähriger Lenker unbestimmten Grades verletzt und in die Klinik Innsbruck eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden (TT.com)