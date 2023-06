Dauerhaft erschöpft: Junge Tirolerin leidet an Fatigue-Syndrom

Die Tirolerin Jennifer erkrankte nach einer Corona-Infektion am Fatigue-Syndrom. Die 24-Jährige erzählt von der monatelangen Müdigkeit, die ihr alle Kräfte raubte.

Innsbruck – Die Pandemie ist für viele Menschen gedanklich bereits in den Hintergrund gerückt. Jennifer aus dem Oberland kämpft hingegen immer noch mit den Spätfolgen einer Corona-Infektion. Die 24-Jährige erkrankte vor einem Jahr an Long Covid und litt an einer chronischen Form der Erschöpfung, dem Fatigue-Syndrom.