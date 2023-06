„Finale dahoam“: Die besten Schülerligateams des Landes kicken in Kitzbühel

In den nächsten Tagen rollt der Ball in Kitzbühel: Vom 17. bis 22. Juni gehen in der Gamsstadt die Sparkasse Schülerliga Fußball-Bundesmeisterschaften über die Bühne. Erstmals seit 2011 wird das Finalturnier damit wieder in Tirol ausgetragen. Durch das Pflichtschulencluster Kufstein und die Sportmittelschule Kitzbühel gehen gleich zwei Teams aus dem Gastgeber-Bundesland an den Start.

Die Sparkasse Schülerliga ist eine Erfolgsgeschichte. Seit Einführung im Jahr 1975 haben hunderttausende Schüler:innen an diesem österreichweiten U13-Schulsportbewerb teilgenommen. Zahlreiche spätere Größen des Sports haben dabei Erfolge gefeiert, wie etwa die aktuellen ÖFB-Nationalteamspieler Marcel Sabitzer und David Alaba.

Seit 48 Jahren ein starkes Team

Von Beginn an, also seit bald einem halben Jahrhundert, unterstützen Erste Bank und Sparkassen die Schülerliga in den Disziplinen Fußball und Volleyball. Damit stellt die Initiative nicht nur das längste Sponsorship des Bankinstituts dar, sondern bildet mit jährlich über 1.000 teilnehmenden Schulen auch den größten Nachwuchsbewerb Österreichs. Eine starke Partnerschaft, die für Kontinuität steht und das jahrzehntelange Engagement von Erste Bank und Sparkassen unterstreicht, den Schul- und Nachwuchssport zu fördern.

Das Team der Sportmittelschule Kitzbühel.

Über 1.000 Schulteams traten an

Exakt 1.027 Schulteams sind in die Sparkasse Schülerliga-Saison 2022/23 gestartet. 780 davon nahmen am Fußballbewerb teil. Neun Landesmeister und der Vizemeister des Gastgeber-Bundeslands Tirol rittern nun in Kitzbühel um den österreichischen Titel. Am Sonntag und Montag gehen jeweils am Vormittag die Gruppenspiele über die Bühne. Während die Halbfinale am Dienstag auf dem Programm stehen, folgen am Mittwoch die Platzierungsspiele. Der Anpfiff für das kleine Finale um den dritten Platz ertönt am Donnerstag um 09:30 Uhr. Das Endspiel startet um 10:25 Uhr. Geleitet wird das Turnier von FIFA-Schiedsrichter Walter Altmann. Der Tiroler zählt zu den routiniertesten Referees in der österreichischen Fußball-Bundesliga.

Sportsgeist im Mittelpunkt

„Dass sich das Team der Sportmittelschule Kitzbühel als Tiroler Landessieger für das ‚Finale dahoam‘ qualifiziert hat, freut uns ganz besonders. Natürlich drücken wir auch der jungen Mannschaft aus dem Nachbarbezirk, dem Pflichtschulencluster Kufstein, kräftig die Daumen“, so Franz Stöckl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse der Stadt Kitzbühel. „Besonders wichtig ist dabei, dass trotz des Ehrgeizes Fairness, Respekt und das Miteinander gelebt wird“, ergänzt Stöckl.

Rekordbeteiligung in Tirol

„In Tirol durften wir in diesem Jahr im Fußballbewerb eine Rekordbeteiligung von 84 Schulen verzeichnen. Als Landesreferent der Sparkasse Schülerliga freut es mich ganz besonders, dass das Bundesfinale erstmals in meiner Heimatstadt Kitzbühel stattfinden wird“, erklärt Walter Zimmermann, Pädagoge an der Mittelschule Kitzbühel und ergänzt: „Wir wollen den Teilnehmer:innen auf und abseits des Spielfelds ein interessantes und abwechslungsreiches Programm sowie eine unvergessliche Zeit in der Gamsstadt bieten.“